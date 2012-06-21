Популярний YouTube-блогер з каналу JerryRigEverything вирішив перевірити на міцність новий среднебюджетник від Google – Pixel 4a. На подив, пристрій у пластиковому корпусі виявився міцнішим за більш дорогих конкурентів, зібраних зі скла.

Зарубіжні журналісти відзначають, що Pixel 4a не тільки повернув користувачів в 2013 рік через свою схожість з Nexus 5 (як зовні, так і в плані ціни), але і показав, що навіть в 2020 році смартфони можуть бути такими ж міцними, як і сім років тому. Також експерти відзначили, що за рахунок використання більш старомодного сканера відбитку пальців (на задній панелі, а не в дисплеї або збоку), пристрій розблокується помітно швидше від інших сучасних телефонів.

Нагадаємо, що Google представила Pixel 4a на початку серпня 2020 року. Смартфон на базі Snapdragon 730G c 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ пам'яті постійної коштує всього лише 350 доларів або 27,000 рублів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»