Першим смартфоном з 16 гігабайт оперативної пам'яті стане апарат Xiaomi. Про це у своєму Twitter розповів відомий інсайдер Суданшу Амбхор (Sudhanshu Ambhore).
Амбхор повідомив, що рекордний обсяг пам'яті отримає апарат Xiaomi Black Shark 3. Згідно з попереднім повідомленням інсайдера, девайс буде підтримувати роботу в мережах п'ятого покоління. Ймовірно, рекордний обсяг оперативної пам'яті необхідний апарату для запуску продуктивних ігор та обробки фонових процесів. Спеціаліст передбачив швидкий анонс смартфона.
Раніше невідомий апарат компанії Black Shark Technology, який Суданшу Амбхор ідентифікує як Black Shark 3, з'явився в базі китайського регулятора MIT. Девайс був зареєстрований 20 грудня 2019 року з ім'ям Shark KLE-A0.
Геймерська серія Black Shark з'явилася в 2018 році, випуском смартфонів цієї лінійки займається однойменний підрозділ Xiaomi. Перший девайс лінійки отримав 5,99-дюймовий IPS-екран з дозволом 2160x1080 пікселів, процесор Snapdragon 845, 6/8 гігабайт оперативної пам'яті і подвійну камеру. Останній апарат серії Black Shark був анонсований 18 березня 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»