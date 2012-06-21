Компанія Apple запатентувала чохол для iPhone з системою пасивного охолодження. Він дозволить підвищити продуктивність смартфона.
Чохол допоможе вирішити проблему скидання частот процесором у разі сильного нагрівання. Як пише 3DNews, до кінця неясно, як саме буде працювати чохол.
Apple в патентній документації також описує вбудовані в чохол магніти. Встановлений в смартфон датчик Хола визначатиме магнітне поле. Ця система дозволить телефону «зрозуміти», що до нього підключений охолоджуючий чохол. Завдяки цьому пристрій не скидатиме частоти при нагріванні.
Повідомляється також, що Apple може створити кілька різних типів охолоджуючих чохлів, щоб смартфон міняв в залежності від кейса порогову робочу температуру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»