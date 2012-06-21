Nokia Mobile стверджує, що компанія стала прибутковою з червня 2020 року завдяки зниженню операційних збитків з 2018 року. Генеральний директор HMD Global Флоріан Сейча (Florian Seiche) сказав, що в 2020 році компанія продала 55 мільйонів мобільних телефонів, і підтвердив, що смартфони компанії приносять прибуток з червня 2020 року.

Виручка бренду знизилася до 1,2 мільярда євро в 2020 році з 1,7 мільярда євро в 2019 році. Бренд як і раніше залишався прибутковим завдяки значному зниженню операційних збитків. Операційні збитки Nokia в 2020 році склали 47 мільйонів євро, що набагато менше, ніж 295 мільйонів гривень на 2019 року і 188 мільйонів в 2018 році.

Що стосується поставок смартфонів, дані Counterpoint Research показують, що HMD Global продала лише 1,7 мільйона телефонів в першому кварталі 2020 року, а в другому кварталі 2020 року їхня кількість знизилася до 1,4 мільйона одиниць. Але поставки зросли в третьому кварталі 2020 року до 2,1 мільйона, а в четвертому кварталі – до 2,8 мільйона.

Прибутковість бренду Nokia для смартфонів, як заявляє HMD Global, може бути обумовлена високим прибутком на телефони з підтримкою 4G, що випускаються компанією на ринках, що розвиваються, таких як Індія.

Флоріан Сейча додав, що нині глобальна нестача мікросхем впливає на поставки смартфонів Nokia.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»