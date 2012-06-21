Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
У Житомирському гідропарку, де 19 січня із 11 години ранку офіційно розпочали проведення свята Водохрещення, ще до приїзду «швидкої допомоги» помер чоловік. За словами очевидців, він не купався у холодній воді, а просто спостерігав, як це роблять більш загартовані та молодші. Вже відомо, що померлому житомирцю аж 71 рік. Отож, цілком вірогідно, що навіть своєчасна медична допомога не запобігла би лиху.
Однак містян обурює, що у місці масового зібрання людей, куди в цей недільний день пасажирів підвозили додатковими тролейбусами і маршрутками, на приїзд карети «швидкої допомоги» очікували, за словами очевидців, від 20 до 50 хвилин. Такий розрив в оцінці тривалості прибуття медиків можна пояснити тим, що навряд чи хтось відразу додумався зателефонувати на номер вже реформованого «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» із єдиною для всієї території області диспетчерською службою.
Житомирці вже звикли, що навіть у день проведення сесій обласної ради під місцевим «Білим домом» зазвичай чергує машина «швидкої допомоги». Тим більше вона мала би бути на велелюдному святі Водохреща у міському гідропарку, де ще зранку чергували рятувальники ДСНС, які розгорнули намети із пунктом обігріву та роздавали всім бажаючим гарячий чай із польової кухні.
На жаль, як тепер вже ясно із тексту рішення виконкому Житомирської міської ради, «швидкої допомоги» в гідропарку не було і навіть не мало бути. У відповідному пункті документу передбачене тільки звернення до департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА із проханням забезпечити «чергування автомобіля швидкої допомоги в режимі очікування на базі комунальної установи «Центр екстреної медичної допомоги» Житомирської обласної ради».
Зайве пояснювати, що це стало зверненням ні про що, бо карети служби «103» навіть без прохань чиновників, які взяли на себе відповідальність за організацію свята Водохреща і безпеку купання людей у холодній річковій воді, цілодобово чергують на своїй базі. Проблема тільки в тому, що вона розташована на діаметрально іншій околиці Житомира від гідропарку. Отож, із мигалкою і сиреною потрібно було не тільки проїхати через усе місто, а й ще пробиратись через запруджену учасниками святкового дійства пішохідну паркову зону та шукати місце виклику на території, де немає вулиць і номерів будинків.
Зрозуміло, що міська влада «швидкій допомозі», що перейшла у підпорядкування області, номінально вже не начальник. Однак чиновники навіть не попрохали медиків забезпечити чергування «швидкої допомоги» на велелюдному святі, потенційно небезпечному через традицію масового зимового купання. Отож відповідь на одвічне запитання «хто винуватий?» дати не складно. Питання тільки за тим, чи буде зроблено належні висновки із цілком прогнозованої трагедії у Житомирському гідропарку…