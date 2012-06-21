Лише дивом випадковий перехожий, який вечірньою порою присів на лавочку, встановлену в центрі Житомира біля паркової скульптури «Дівчина-весна», не загинув від удару електрострумом. Поліцейські, яких викликали друзі постраждалого, змушені були охороняти місце пригоди до приїзду аварійної бригади енергетиків. Вони відключили від струму смертоносну металеву скульптуру, один з елементів якої — нічний ліхтар.
Пастка, яка могла забрати життя людей, виявилася… нічиєю. За словами керівників міста, подарована Житомиру ще у 2012 році під час ковальського фестивалю скульптура «не перебуває на балансі жодного з комунальних підприємств». Дивує, що нічий витвір мистецтва досі не вкрали і не здали на металобрухт. Надзвичайна пригода засвідчила, що кричуща безгосподарність цілком могла призвести до трагедії.
У Житомирі чимало аналогічних об’єктів: від металевої скульптури булгаковського Ларіосика до пам’ятного знака язику, який до Києва доведе.
Однак замість того, щоб негайно провести інвентаризацію об’єктів та перевірити їх безпечність для людей, в обласному центрі заявили, мовляв, у всьому винні ковалі, які ще шість років тому могли пошкодити ізоляцію електропроводу під час монтажу дівчини-весни. Повірити у це важко, бо за цей час смертоносна лавочка вже давно стала б місцем чиєїсь загибелі. Виявилося, що відносно велика металева скульптура, яку з чийогось дозволу підключили до мережі нічного освітлення міста, всупереч всім технічним інструкціям, навіть не заземлена.
Надзвичайна пригода в Житомирі має стати застереженням не лише для житомирських чиновників, бо ніхто не дасть гарантії, що популярні нині металеві паркові скульптури в інших містах України не є аналогом смертоносної дівчини-весни.