Вчені зі Швеції спільно з кінологами визначили, що собаки відчувають стрес нарівні зі своїми господарями. Щоб виявити це, було запрошено 58 собаківників, причому, тільки представниць прекрасної статі зі своїми вихованцями.
Впливаючи на дівчат, кінологи вимірювали рівень кортизолу в шерсті собак. Цей гормон чітко проявляється під час стресу у чотириногих. Такий же рівень спостерігався й у господарок хвостатих. Причому гормон кортизолу спочатку підвищувався у людини, потім з дуже маленькою затримкою у її собаки. Друг в біді не лишає, а приймає на себе всі негаразди.
Кінологи кажуть, що подібна реакція вироблена ще з часів первісного вовка, коли виживання зграї залежала від стану кожної особини цієї зграї. Вони відмінно відчували один одного і на цій основі визначали завдання, які допомагають виживати в суворому агресивному середовищі. Сьогодні завдання домашніх собак не такі глобальні, як раніше, але почуття зграї у них в крові. А ми є головними членами їх зграї. І ще не відомо, хто з нас є ватажком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»