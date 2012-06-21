Собаки Поппі і Сем виявили мінералізований скелет динозавра, насолоджуючись прогулянкою пляжем у Столфорді, в англійському графстві Сомерсет. Їх власник Джон Гопсілл гуляв з ними під час відливу, коли вони знайшли скелет завдовжки п'ять з половиною футів, який був оголений недавнім штормом.
Джон Гопсілл є шанувальником палеонтології і раніше виявив кілька скам’янілих решток, але в основному це були амоніти, а не великі мезозойські морські рептилії. Він повідомив про знахідку Поппі і Сема Сомерсетский відділ спадщини і відправив фотографії до Музею природознавства в Лондоні.
Джон Гопсілл, археолог-любитель, вважає, що скам’янілі рештки відноситься до доісторичного періоду і належать морській істоті, схожій на дельфіна, відомій як іхтіозавр, який жив у юрський період.
Доктор Майк Дей, куратор відділу наук про Землю в Музеї природної історії, підтвердив, що скелет, швидше за все, належить іхтіозавру, хоча він не може сказати напевно, не оглянувши його особисто.
«Дивлячись на цей зразок, виходячи з кількості кісток у грудній клітці, очевидну відсутність тазового пояса, а також характерного «тулуба» спини, це, ймовірно, рештки іхтіозавра. Однак неможливо визначити точний тип іхтіозавра лише за цим зображення», – каже вчений.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»