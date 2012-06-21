Sony представила бюджетний смартфон Xperia L4 з зовнішністю флагмана. Так само, як і Xperia 1 нова модель має витягнутий корпус, проте характеристики у неї гірші.
Екран новинки має співвідношення сторін 21: 9. Діагональ дорівнює 6,2 дюйма, дозвіл HD +. Смартфон оснащений потрійною основною камерою, яка складається з датчиків на 13 Мп, 5 Мп і 2 Мп. Фронтальна камера 8-мегапіксельна.
В якості апаратної основи Sony Xperia L4 виступає MediaTek Helio P22. Продуктивність цього чіпа приблизно порівнянна з Snapdragon 625. Оперативна пам'ять апарату 3 ГБ, постійної– 64 ГБ. Акумулятор має ємністю 3580 мАг.
Очікується, що новинка коштуватиме майже 300 доларів США. У продажу вона з'явиться навесні на деяких світових ринках.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»