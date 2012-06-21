Компанія Sony визначила перед собою мету – знову стати одним із лідерів мобільної індустрії. Повернути собі колишню славу вона намагається вже досить давно, але є ймовірність, що саме зараз у неї з’явився шанс. Адже новий смартфон Sony Xperia 1 отримав найдовший екран за всю історію.
Розробка нового смартфона здійснювалася, ґрунтуючись на рекомендаціях і консультаціях кращих фахівців у кіноіндустрії. Їх поради були потрібні при створенні екрану, який ідеально підходить для перегляду кіно, адже співвідношення сторін у ньому – 21: 9. Саме в такому співвідношенні екрану кінокомпанії і знімають фільми. У той час як у телефонів в форматі 16: 9 будуть чорні смуги по краях екрану, в екран Sony Xperia 1 ідеально впишеться будь-який сучасний фільм.
Крім грамотного співвідношення, екран телефону має дозвіл 4К, що робить картинку більш чіткою і приємною для ока. Крім якісного екрану, камера телефону також зроблена на вищому рівні, адже не дарма Sony поставляє свої сенсори по всьому світу.
Цим телефоном користувач зможе знімати, крім звичайного відео, ще й відео в розмірі 21: 9. Для цього компанія задіяла свій підрозділ CiniAlta, який відповідає за розробку камер і обладнання для кінематографа. На виході вийшла унікальна технологія, якою не зможе похвалитися жоден телефон у світі. Сам телефон вийшов дійсно великим – 167х72. Незважаючи на великий розмір, телефон досить акуратно вписується в руку, ним можна комфортно користуватися.
Вартість телефону в Європі становить близько 1000 євро. Така ціна цілком обгрунтована, адже це перший такий телефон в своєму роді. Якщо виявиться так, що крім камери і вражаючого екрану, телефон відмінно себе проявить і в інших завданнях, то компанію Sony чекає справжній успіх.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»