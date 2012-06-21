Каньоноподібний отвір у сонячній атмосфері повернутий до Землі, з нього виходить сонячний вітер в напрямку нашої планети. Орієнтовний час прибуття: 5-6 лютого.
Ця «корональна дірка» – ділянка, коли магнітне поле Сонця відкривається і дозволяє сонячному вітрі вирватися. Корональні діри-це первинна форма сонячної активності під час сонячного мінімуму, який зараз відбувається.
Потік сонячного вітру, що виходить з цієї діри, займе майже 3 дні, щоб перетнути кордон між Сонцем і Землею. Геомагнітних бур не очікується. Однак спостерігачі за арктичним небом повинні побачити сплеск полярних сяйв.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»