Відразу дві групи мікросупутників Starlink, призначених для забезпечення доступу в інтернет, планується запустити 4 лютого. Про це в середу повідомила компанія SpaceX.

Якщо не завадять погодні умови, ракети-носії Falcon 9 стартують у четвер з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Перший запуск запланований на 8:19 за київським часом, другий – на 12:36, йдеться в пресрелізі компанії.

Нагадаємо, що Starlink – це супутникова мережа наступного покоління. Цей проєкт був запущений у 2018 році. Всього SpaceX планує відправити на орбіту кілька тисяч апаратів, які допоможуть забезпечити доступом в інтернет усі куточки планети.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» в останні кілька років компанія SpaceX запустила безліч супутників проєкту Starlink. Це, в свою чергу, дозволило Ілону Маску дійти до того, що він почав контролювати чверть усіх активних супутників людства.

Так, супутниковий трекер Celestrak, 946 показав, що на 1 лютого 2021 року супутники Starlink становили 27,3% від загальної кількості всіх активних космічних апаратів на орбіті, пише The Independent. З урахуванням того, що сьогодні SpaceX запланувала запуск ще однієї групи супутників (що складається з 60 одиниць), кількість космічних апаратів компанії, що літають навколо Землі, вже перевищує 1000 штук.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»