Чергову творчу перемогу здобули юні віолончелістки ансамблю «Співучі струни» Шосткинської дитячої школи мистецтв, що на Сумщині. За підсумками 12-го Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Українська естафета творчості», який щойно завершився у Києві, поліські музикантки здобули головну нагороду — Гран-прі, їх удостоєно спеціального диплома від почесних гостей проекту «Українські жінки в ООН». Як повідомили викладачка школи Любов Скега та концертмейстер Тетяна Тарасенко, як матеріальну винагороду учасники ансамблю, а це 11—15-річні віолончелістки, одержали сертифікат на 1000 євро для поїздки у творчий табір «Разом» у болгарському місті Китен.
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