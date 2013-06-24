Це - два представники Кривого Рогу, які здобули друге місце серед юніорів на Чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї. Змагання проходять в естонському Таллінні.

«Пишаємося нашими юними спортсменами. Вони гідно представили Україну в Естонії. Виступили в олімпійському номері програми та вибороли «срібло» у перший же день змагань», – зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

Вілєна Бевз та Максим Гімон з Кривого Рогу принесли Україні срібну нагороду. Виступали дуетом. Показали високий результат у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Поступились у фіналі лише італійським стрілкам.

Загалом Україну на Чемпіонаті Європи представляють 24 спортсмени.