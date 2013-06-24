Спортсмени з Дніпропетровщини відзначилися на Кубку Європи з рукопашного бою у Польщі. Здобули 16 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей.

«Дніпропетровську область у Польщі представляли 20 рукопашників різного віку. Вони з Дніпра і Кривого Рогу. Спортсмени показали чудові результати. Вітаємо наших переможців», – зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

Спортсмени здобули 13 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей в особистому заліку. А ще – вибороли 3 золоті медалі у командному змаганні, посівши перше місце.

«У травні дорослі спортсмени ще змагатимуться на Чемпіонаті України. Тоді остаточно сформують збірну команду країни. Кращі з кращих представлятимуть державу на Всесвітніх іграх. Це найвищий рівень», – сказав Олександр Пшеничников.

Кубок Європи з рукопашного бою пройшов у польському місті Імелін. Усього долучилися 230 спортсменів з 7 країн.

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