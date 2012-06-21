Американська компанія Cadillac 6 серпня проведе презентацію першого в своїй історії електромобіля. Модель отримала назву Lyriq. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Судячи з поширених фірмою зображень, нова модель – це кросовер з високим дорожнім просвітом. Порт для зарядки акумуляторів знаходиться на лівому передньому крилі автомобіля. Крім того, машину оснастять оригінальними колісними дисками з низькопрофільними шинами.
Електричний кросовер Cadillac Lyriq побудують на масштабованій платформі General Motors, розробленої спеціально для електрокарів. У салоні встановлять 33-дюймовий дисплей, поділений на зони, що відповідають за приладову панель, мультимедійну систему і навігатор.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»