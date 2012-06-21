Німецька компанія BMW опублікувала тизер, що дає уявлення про зовнішність моделі iX3, яка стане першим кросовером марки з повністю електричною силовою установкою.
Зовнішність автомобіля сильно схожа на однойменний концепт-кар, представлений два роки тому. Ключовими відмінностями стануть аеродинамічний кузов і закрита радіаторна решітка.
Модель iX3оснащена електричним агрегатом потужністю 200 кВт, що еквівалентно 270 кінським силам. Двигун живиться від блоку акумуляторів на 70 кВт-год, які дозволяють електрокару проїхати без підзарядки більше 400 кілометрів (за всесвітнім їздовому циклу WLTP).
Серійний випуск BMW iX3 налагодять на підприємстві в Китаї на спільному підприємстві BMW Brilliance Automotive (BBA), звідки він буде поставлятися на інші ринки. Кросовер буде конкурувати з Mercedes-Benz EQC, а також з Audi e-Tron, які будуть представлені в 2018 році.
Випуск автомобілів налагодять в Китаї
Прем'єра новинки відбудеться 14 липня в німецькому місті Мюнхен.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»