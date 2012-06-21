Автори південнокорейського видання ETNews, з посиланням на свої джерела, повідомили про вихід Galaxy Note 10 в серпні. Сумніви експертів викликала дата, так як це вихідний. Проте, різниця може бути обумовлена часовими поясами: світова прем'єра відбудеться 9 серпня. Через різницю в часі, в Сеулі буде вже 10 серпня.
Витік інформації підтвердив інсайдер Макс Вайнбах, який раніше постачав журналістів достовірними даними про Galaxy S10. Galaxy Note 10 отримає швидку зарядку потужністю в 25 Ватт – замість обіцяної 45-ватної. На думку експертів, найпотужнішим зарядним пристроєм укомплектують Galaxy A90. На швидку прем'єру натякають і рендери чохла смартфона, на яких можна розглянути ключові особливості Note 10.
Так, «базовий» смартфон отримає потрійну камеру, а Pro-версія матиме чотири об'єктиви. Варто відзначити, повільна зарядка стане особливістю Galaxy Note 10, який презентують 10 серпня без обіцяного оновлення. Ймовірно, разом з ним представлять флагманський апарат A-серії. Нагадаємо, раніше компанія Samsung змінила свою стратегію, залишивши інновації смартфонам Galaxy A.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»