Британський автовиробник Lotus анонсував прем'єру нового спортивного автомобіля Type 130. Автомобіль покажуть 16 червня в Лондоні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
Відзначається, що новинка стане продовжувачем лінійки культових спорткарів Lotus, що вийшли за 71-річну історію марки.
Новий Lotus Type 130 позиціонується маркою як перший в світі повністю електричний англійський гіперкар.
За деякими даними, довжина автомобіля складе 4350 мм, а ширина - 2000 мм. Машина отримає електричну силову установку потужністю 1000 кінських сил і систему повного приводу. На одній зарядці акумуляторів Lotus Type 130 зможе проїжджати до 402 кілометрів.
Всього компанія планує випустити 130 таких електричних гіперкарів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»