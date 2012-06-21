У мережі з'явилася інформація про те, що Samsung готує до виходу новий недорогий смартфон з величезним акумулятором Galaxy M31. Тепер стали відомі його основні характеристики.
Вони були опубліковані на сайті українського інтернет-магазину. Відповідно до цієї інформації, смартфон отримає процесор Samsung Exynos 9611, екран з діагоналлю 6,4 дюйми і дозволом 2340 х 1080 пікселів. Основна камера у нього має чотири датчики – на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп і 5 Мп. Підтримує запис в 4K. Фронтальна камера має 32 Мп. Оперативна пам'ять апарата – 6 ГБ, постійна –128 ГБ. Ємність акумулятора становить 6000 мАг. Підтримує швидку зарядку.
Galaxy M31 отримав два слоти під SIM-карти, сканер відбитків пальців і габарити 159,2х75,1х8,9 мм. В українському інтернет-магазині його пропонують за 7499 грн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»