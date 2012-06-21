Незадовго до анонсу в мережі з'явилися характеристики нового «розумного» годинника південнокорейського гіганта Samsung – Galaxy Watch 4.

Годинник пройшов сертифікацію китайського регулятора 3C, завдяки чому і з'ясувалися деякі подробиці моделі. Новий ґаджет пройшов процедуру під модельним номером SM-R880. Стало відомо, що версія на 41 мм матиме акумулятор на 240 мАг. Годинник зможе виявляти рівень глюкози та кисню в крові. Передбачається також, що корейський гаджет зможе знімати електрокардіограму. Можливо, в цьому годиннику Samsung відмовиться від власної оперативної системи на користь Android.

Офіційно представити Samsung Galaxy Watch 4 і Watch Active 4 можуть як на початку квітня, так і в червні 2021 року. Однак, проходження сертифікації натякає на більш швидкий анонс.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»