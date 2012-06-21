Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Уже через місяць Apple представить нове покоління смартфонів iPhone 13. Видання Bloomberg повідомило, що компанія приділить велику увагу камерам більш дорогих iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Інформатори Bloomberg стверджують, що в смартфони додадуть портретний режим при зйомці відео. Для фото цей режим був вперше представлений в iPhone 7 Pro в 2016 році.

Також джерело пише, що моделі iPhone 13 Pro вперше зможуть записувати відео в форматі ProRes. Це особливо стане в нагоді професіоналам.

Що стосується фотографій, то Apple буде використовувати нову систему фільтрів, які будуть покращувати передачу кольору. Швидше за все, це буде забезпечувати оновлений процесор в складі чіпсета Apple A15.

Нагадаємо, лінійка iPhone 13 буде представлена чотирма моделями з тими ж розмірами екранів, що у iPhone 12.