У мережі з'явилися подробиці про смартфони нової флагманської лінійки Samsung Galaxy S22. Стало відомо, якого розміру у них будуть екрани.

Згідно з інформацією кількох джерел, наступне покоління Galaxy S отримає дисплеї трохи меншого розміру, ніж лінійка нинішніх.

♦ Galaxy S22 від 6,06 до 6,1 дюйма;



♦ Galaxy S22 + від 6,55 до 6,66 дюйма;



♦ Galaxy S22 Ultra від 6,80 – 6,81 дюйма.

Нагадаємо, у Galaxy S21 був 6,2-дюймовий екран, у Galaxy S21 + –6,7-дюймовий, а у Galaxy S21 Ultra – 6,8-дюймовий. Тобто для перших двох моделей зменшення дисплея вийде незначним. У старшій версії взагалі в цьому плані змін не буде. Також тільки Galaxy S22 Ultra буде оснащуватися LTPO-панеллю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»