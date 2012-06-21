Нову версію операційної системи для смартфонів Apple офіційно анонсують у червні.

Презентацію заплановано в рамках щорічної конференції для розробників WWDC.

На цій конференції розробників софта і програмного забезпечення для продукції Apple буде вперше продемонстровано iOS 15. Крім неї анонсують і нові версії iPadOS, macOS, watchOS і tvOS.

За традицією, відразу після WWDC стане доступна бета-версія iOS для розробників. Поки в Apple не розкривають подробиці того, що чекає користувачів у новій модифікації операційної системи.

Як і в 2020 році, WWDC 2021 пройде в онлайн-форматі. Захід заплановано на 7-11 червня. Офіційний реліз iOS 15 відбудеться восени, разом з новим поколінням iPhone.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»