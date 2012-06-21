Компанія Apple незабаром представить три нові моделі своїх смартфонів iPhone, презентація відбудеться у вересні. При цьому два з трьох апаратів матимуть дві SIM-карти.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, що володіють інформацієє, зовнішній вигляд моделей буде схожим на дизайн торішньої серії iPhone X. Флагманський смартфон матиме 6,5-дюймовий екран. Пристрій отримає OLED-дисплей.
Відзначається, що, як і у iPhone X, на задній кришці смартфона буде скло, а також подвійна камера. Ще однією планованою модифікацією стане телефон з 5,8-дюймовим OLED-дисплеєм.
Третій пристрій виглядатиме як iPhone X, але матиме 6,1-дюймовий екран з роздільною більш дешевою технологією LCD. Цю модель випускатимуть у декількох кольорах.
2 серпня стало відомо, що корпорація Apple стала першою компанією в світі, рівень ринкової капіталізації якої перевищив 1 трильйон доларів США, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»