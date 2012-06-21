Перша презентація американської корпорації Apple в 2021 році має відбутися вже в березні. Інсайдер LeaksApplePro розповів, які новинки будуть представлені на заході.

У Twitter він написав, що на презентації покажуть мінімум три гаджета. Йдеться про нове покоління планшетів iPad Pro, розумної мітки AirTag і чергового оновлення TWS-гарнітури AirPods.

Відзначимо, що принципово новим продуктом стане мітка AirTag. За допомогою гаджета, про який говорили ще в 2020 році, можна буде знайти будь-яку річ, починаючи від ключів до автомобіля на стоянці. Для iPad Pro обіцяють дисплей miniLED і чипсет Apple A14, який підтримує роботу в мобільних мережах п'ятого покоління.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії нового iPhone. Судячи зі знімків, ця версія гаджета буде відрізнятися від попередників за деякими параметрами. Найбільш значущою зміною в дизайні став блок основної камери.

Крім того, Apple почала розробку першого складного iPhone. Він повинен стати потенційним конкурентом пристроїв від південнокорейської компанії Samsung та інших виробників. За деякою інформацією, прототип гаджета проходить внутрішнє тестування, але поки Apple не затвердила плани щодо випуску цієї моделі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

