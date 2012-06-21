В мережі з’явилася інформація, що Samsung незабаром анонсує нове покоління свого флагманського планшета. У недавніх повідомленнях говорилося, що пристрій надійде в продаж як Samsung Galaxy Tab S5, що логічно, враховуючи, що минуле покоління називалося Galaxy Tab S4. Але тим не менше, свіжіша інформація вказує на те , що майбутній планшет від Samsung називатиметься Galaxy Tab S6.
Що ж стосовно технічних характеристик, то інсайдери розповіли про наступне: Galaxy Tab S6 стане першим планшетом, в якому використовується підекранний сканер відбитків пальців. Також це буде перший планшет, створений на базі флагманського процесора Qualcomm – Snapdragon 855. Основна камера буде подвійною: основний модуль на 13 Мп і ширококутний на 5 Мп. Поки не відомо про кількість оперативної пам'яті в планшеті, але враховуючи, що минуле покоління несло на борту 6 Гб оперативної пам'яті, то на меншу кількість у свіжій версії розраховувати не варто. Відносно внутрішньої пам'яті пристрою відомо, що буде випущено цілих дві версії: на 128 і 256 Гб. Точна ємність акумулятора також невідома, але інсайдери кажуть, що планшет зможе пропрацювати від одного заряду не менше 15 годин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»