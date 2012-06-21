Якщо вірити внутрішнім витокам Apple і вони вірні, 2020 рік буде насиченим як для компанії, так і для шанувальників iPhone. Це буде перший рік в історії бренду, коли Apple випустить п'ять (!) різних пристроїв, чотири з яких входитимуть у сімейство iPhone 12. Ходять чутки, що один з них стане відомий до кінця березня і стане наступником iPhone SE, ще не відомого як SE2 або iPhone 9.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Мінг-Чі Куо зазвичай дає точні прогнози, він сказав раніше, що нова модель очікується в березні і буде доступна приблизно за 400 доларів. Ціна буде набагато вищою в домашніх умовах, враховуючи ПДВ, загальні збори і курсову різницю, але кажуть, що Apple сподівається стати компанією, яка продає найбільше.
Вийшло кілька відео, як виглядатиме iPhone 12:
У вересні очікується випуск чотирьох нових моделей з двома різними iPhone 12, одна з 5,4-дюймовим дисплеєм, а інша з 6,1-дюймовим. Також буде дві моделі iPhone 12 Pro, одна з 6,1-дюймовим дисплеєм і версія Max з 6,7. Також ходять чутки, що частота оновлення екрану складе 120 Гц. Ймовірно, ці телефони будуть підтримувати 5G, перш за все тому, що майже всі великі виробники свої власні телефони оснастили 5G. Нприклад, конкурент Apple Samsung вже доступний. Наразі невідомо, чи всі моделі з'являться у версії 5G.
З чуток стало відомо, що через 3 роки зовнішній вигляд телефонів буде повністю перероблений, за словами Мінг-Чі Куо, кращий спосіб описати його – це перероблений iPhone 5, з великим дисплеєм і металевими краями.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»