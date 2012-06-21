Автор YouTube-каналу WillitbeatNokia? порівняв сучасний флагманський смартфон iPhone 12 Pro Max зі старим Nokia Lumia 1020 2013 року. Камера другого виявилася хороша навіть за нинішніми мірками.
Нагадаємо, Nokia Lumia 1020 оснащена одним датчиком зображення на 41 Мп з ширококутного оптикою. iPhone 12 Pro Max має три сенсора на 12 Мп і сканер LiDAR.
Обидва смартфони протестували при різних умовах зйомки, а також оцінили знімки в різних форматах – JPG і RAW.
В результаті iPhone 12 Pro Max набрав 15 балів за всі випробування, а Nokia Lumia 1020 – 21 бал. Останній краще знімає при денному освітленні в JPG. Смартфон явно виграє при збереженні файлів в RAW. Втім, краще подивитися на фотографії самостійно: