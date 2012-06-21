Наприкінці кожного року Єврокомісія публікує звіт, у якому оцінює перебіг системних реформ в Україні та імплементацію Угоди про асоціацію. Цьогорічний звіт, попри критичні зауваження, які містяться у ньому, можна вважати позитивним. Він ще раз засвідчив, що в ЄС до дрібниць обізнані із ситуацією в Україні, добре розуміють усі нюанси внутрішньополітичного життя й налаштовані на конструктивний діалог з українською владою, якій Брюссель готовий надавати кредити довіри.