Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Ініціативні та креативні жителі Харкова розробили та запустили платформу «Yak.today», яка, без сумніву стане у нагоді медпрацівникам під час боротьби з пандемією COVID-19.
На сайті, до роботи якого можуть приєднатися усі бажаючі зі своїми ідеями, розробками, практичними порадами та інструкціями, медики розміщують повідомлення про потреби лікувальних закладів, запити на постачання необхідних для роботи засобів індивідуального захисту лікарів і т. п., а інженери та умільці — пропонують покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв.
До роботи залучаються всі небайдужі, хто має можливість і вміння створювати необхідні для медичних закладів вироби. Зокрема, організатори сайту звертаються з закликом до співпраці з власниками виробництв, де можна переорієнтувати потужності на виготовлення тих же, скажімо, захисних щитів, костюмів, рукавичок…
Перші результати роботи сайту не можуть не тішити, особливо медиків та пацієнтів. Адже, на сьогодні, вже виконано чималу роботу не лише з організації сайту, а й у плані першої практичної допомоги лікувальним закладам. Зокрема, волонтери, що співпрацюють з «Yak.today», не лише виставили на сайті інструкцію з виготовлення щитів, а й безпосередньо їх зробили та доставили понад 450 захисних щитків у лікарні Харкова. У їх планах — виготовлення ще не менше ніж півтори тисячі таких зохисних виробів.