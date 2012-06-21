На функціонування Антикорупційного суду, законопроект про створення якого Президент України вніс до Верховної Ради 22 грудня, вже передбачено кошти в державному бюджеті на 2018 рік, і найближчим часом депутати мають ухвалити цей довгоочікуваний закон. Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила під час зустрічі з європарламентаріями, членами неформальної групи друзів «Україна — ЄС». «Антикорупційний суд — це не лише зобов’язання перед нашими міжнародними партнерами, а насамперед зобов’язання перед українцями подолати корупцію і створити умови для повноцінного функціонування правової держави», — наголосила віце-прем’єр-міністр.
Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс зазначила, що конструктивний діалог і злагоджена робота всіх антикорупційних відомств нині вкрай важливі для українського суспільства і міжнародних партнерів: «Україна повинна показати світові єдність у боротьбі з корупцією. Євросоюз очікує на конкретні результати, а створення Антикорупційного суду було б саме тим очікуваним досягненням».
Під час зустрічі сторони обговорили питання електронного декларування неурядових організацій, безвізового режиму між Україною та ЄС, деталі впровадження Закону «Про освіту», перспективи функціонування «Східного партнерства+» тощо.
Голова неформальної групи ЄП «Друзі європейської України» Пятрас Ауштрявічіус наголосив, що Україна разом із Грузією та Молдовою має активніше використовувати наявні механізми співпраці з ЄС, а також запропонувати спільне бачення співпраці у межах «Східного партнерства+» і презентувати його найближчим часом європейським партнерам.
«2018-й має стати роком України», — додав Пятрас Ауштрявічіус. Він зазначив, що успіх України, Молдови та Грузії напряму залежить від реалізації угод про асоціацію, імплементація положень яких має закласти основи ефективних внутрішніх реформ.
Депутат Європейського парламенту з групи «Європейська народна партія» Міхаель Гаалєр підкреслив, що настрої в Європейському Союзі постійно змінюються, а вплив Росії періодично відчувається у заявах деяких політиків. «Поряд з друзями України активно працюють і ті, хто всіляко підривають авторитет вашої держави. У цьому разі найдієвіша протидія — успішна політика реформ Української держави», — додав Міхаель Гаалєр.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»