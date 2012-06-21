Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумський національний аграрний університет активно налагоджує співробітництво із китайськими колегами.
Так, у рамках попередніх угод на базі вишу за участі Євроагрофізичного інституту (КНР) буде створений Центр високих технологій у сільському господарстві, де вирішуватимуть актуальні потреби АПК України та Китаю.
Зокрема, вчені вивчатимуть проблему вирощування непритаманних для клімату та грунту країн тих чи тих рослин, виводитимуть нові сорти культур з урахуванням найбільш сприятливих умов для їхнього росту тощо.
Розроблена окрема програма підвищення кваліфікації науковців та вчених на базі закладів-партнерів, втілюватимуться низка спільних науково-практичних проектів, студенти, викладачі та управлінці зможуть стажуватися в іноземних вишах та інше.