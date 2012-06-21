Дещо незвичний екскурс відбувся цими днями в Сумах. Кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України, ведучий та керівник всеукраїнської кампанії «Пам’ять нації» Олександр Алфьоров ознайомив сумчан і гостей міста з унікальною історичною реліквією — оригінальною печаткою князя Святослава Хороброго, яка датується 970—971 роками.
З огляду на метал і вагу, а це маленький 12-грамовий шматочок свинцю, її вартість мізерна. Натомість з історичної точки зору вона неоціненна, адже цією печаткою скріплювали офіційні документи, зокрема й міжнародні договори часів Київської Руси Х століття.
Присутні мали змогу дізнатися багато цікавого з історії створення печатки, якій понад тисячу років. Реліквія гостювала в Сумах лише кілька годин, звідки вирушила до інших міст України. Зберігатиметься вона у Державному фонді.