За словами керівника сумського КП «Електроавтотранс» Віталія Однорога, найближчим часом техніку зареєструють, проведуть технічний огляд, обкатають без пасажирів, а потім виведуть на міські пасажирські маршрути. На підприємстві нині 75 тролейбусів, з яких 26 — сучасні, з низькою підлогою, українського та білоруського виробництв.
Співпраця з луцькими партнерами розпочалася 2015 року, коли Суми закупили перші 12 новеньких тролейбусів, які нині курсують містом. Торік до обласного центру надійшли 4 тролейбуси «Барвінок», виготовлені корпорацією «Еталон».
Автобусний парк неухильно поповнюється, тож є всі підстави сподіватися, що в обласному центрі впевнено врегульовують пасажиропотік.
Місцева влада запевнила городян, що до кінця нинішнього року коштом міського бюджету закуплять іще 5 автобусів, а в 2020-му — щонайменше 15 автобусів і 5 тролейбусів.