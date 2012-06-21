Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Харбіні відбулася 20-та Китайська міжнародна конференція зимових міст, у якій взяла участь делегація Сум. Під час «Третього дня України в Харбіні» підписано Меморандум про встановлення дружніх відносин між двома містами.
Від української сторони документ підписала заступник міського голови Сум Віра Мотречко, китайської – голова Народного уряду Харбіна Сунь Чже. Того ж дня сумська делегація презентувала учасникам конференції економічний та інвестиційний потенціал слобожанського обласного центру, досвід міжнародної співпраці з партнерами різних країн Європи та світу.
Меморандум передбачає співробітництво на різних економічних, соціальних, культурно-мистецьких напрямках, обмін досвідом у господарській діяльності, роботі органів місцевого самоврядування.
Харбін став третій китайським містом, з яким Суми підтримують тісні партнерські взаємозв’язки. Впродовж кількох останніх років сумчани співпрацюють з містами Сіньсян та Чжуцзі.