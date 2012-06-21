Для обласного центру проблема важковагового транспорту така сама гостра, як і для інших міст України. Щоб її хоч трішки пом’якшити, на недавній міській апаратній нараді йшлося про придбання п’яти вагових комплексів, які встановлять на в’їздах до міста. За словами начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Віталія Шилова, відповідне доручення вже опрацювали з управлінням Укртрансбезпеки у Сумській області, яке надасть представників. Управління звернулося до планово-бюджетної комісії стосовно коштів на закупівлю вагових комплексів. Заплановано, що їх нададуть з вільного залишку в березні, тож у квітні-травні можна розраховувати на купівлю.
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