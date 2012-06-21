Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
10 січня 2019 року виповнилося 80 літ з дня утворення Сумської області. З нагоди ювілейної дати в краї проходять різноманітні урочисті заходи — зустрічі, виставки, презентації, «круглі столи» тощо.
За ініціативи Сумської ОДА та обласної ради вирішено 2019-ий рік провести під знаком обласного ювілею. А саме — присвятити дню народження рідного краю низку культурно-мистецьких, спортивних, просвітницьких подій.
Урочистості стосуватимуться всіх без винятків мешканців та гостей області. Адміністрації та органи місцевого самоврядування, трудові і творчі колективи, музеї, бібліотеки матимуть змогу долучитися до тих чи тих заходів, у центрі уваги яких буде славетний літопис Сумщини, її яскраві представники, всі, хто творили і продовжують творити історію слобожанського краю.