На Різдво, 7 січня 2019-го, в Сумах розпочнеться тижневий гастрономічний фестиваль «Слобожанські смаки», у якому візьмуть участь щонайменше десять відомих ресторанів міста. Під час цього смачного кулінарного дійства сумчани й гості обласного центру зможуть скуштувати автентичні страви Слобожанщини, які приготують місцеві кулінари за старовинними рецептами. За підсумками голосування буде обрано найсмачніші й найоригінальніші, які можуть становити основу ресторанних меню. Передбачають, що під час відкриття фестивалю в Покровському сквері організатори запропонують традиційний вертеп, виступи гуртів колядників з різних міст України, різдвяний гастрономічний ярмарок, фотозону тощо.
НА ЗДОРОВ’Я!