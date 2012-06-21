Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині триває робота з підготовки регіонального паспорта безпеки, що є складовою проекту «Паспорт безпеки України», який втілюють Національний інститут стратегічних досліджень спільно з «Центром міжнародної безпеки» за підтримки Центру інформації та документації НАТО.
Мовиться про комплекс постійних контрольних «замірів» та моніторингу широкого кола питань і насамперед суспільно-політичних.
Останній аспект особливо важливий, адже слобожанський регіон має одну з найдовших ділянок спільного кордону з Російською Федерацією протяжністю понад 560 кілометрів.
Фіксуючи низку позитивних показників, усе ж проблема номер один – слабкий прийом чи й повна відсутність цифрового сигналу. На заваді – слабкі передавачі, які не в змозі «накривати» всю територію області, тоді як країна-сусід намагається сповна використати свої переваги цифрового мовлення.
Виокремлюючи сильні і слабкі сторони, паспорт дозволить вибудувати стратегію і тактику роботи у найближчі роки, запобігати можливим загрозам у різних сферах та на різних напрямках суспільно-політичного, економічного, культурно-мистецького життя регіону.