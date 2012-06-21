Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відкрили бізнес хаб, який стане майданчиком для генерації креативних бізнес-ідей, нових інноваційних проектів, започаткування стартапів.
Як наголосив т. в. о. голови Сумської ОДА Вадим Акпєров, розвиток інфраструктури, спрямованої на підтримку місцевого бізнесу, є одним з пріоритетів обласної програми підтримки малого та середнього підприємництва, тож створення такої платформи наближає область до формування системи допомоги підприємцям відповідно до цивілізованих європейських стандартів.
За словами посадовця, обласна влада і надалі сприятиме, аби підприємці всієї області почувалися впевнено і комфортно. Адже це насамперед нові робочі місця, інвестиції, відрахування до бюджетів різних рівнів, Пенсійного фонду.
Бізнес хаб відкрито завдяки спільним зусиллям влади, бізнесу, освітян, усіх, хто зацікавлений в економічному розвитку області та країни.