Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Самоврядування. Впродовж кількох останніх років у Сумах активно розробляють і підтримують проєкти, що фінансуються за рахунок громадського, або партиципаторного бюджету.
Ось і цими днями координаційна рада затвердила результати голосування містян, які обирали з-поміж 72 ініціатив земляків – 45 – локальних і 27 – загальноміських.
Переможцями стали відповідно 9 і 3 проєкти, на які виділять 5,9 та 3,95 мільйона гривень.
Переважна більшість стосуються категорії «Здоровий спосіб життя»: зокрема, облаштування спортивних і дитячих майданчиків, зон відпочинку, громадського простору.
Характерно, що цього року сумчани проявили особливу активність у голосуванні, перевершивши минулорічні показники у кілька разів.
Тож навіть довелося вносити корективи до міського бюджету на 2020 рік, аби додатково профінансувати три локальні і два загальноміські проєкти, які набрали відповідно понад 500 і 1000 голосів.
Разом з тим раніше прохідні результати голосування були у три – чотири рази нижчими. Відтак зацікавленість жителів міста у вирішенні його насущних проблем неухильно зростає.