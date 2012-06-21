Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на посилення роз’яснювальної та інформаційної роботи, ті, хто перетинають державний кордон України, далеко не завжди діють відповідно до чинного митного законодавства.
Як результат, правоохоронці не дають «добро» і притягують винних до відповідальності.
За повідомленням в. о. начальника Сумської митниці ДФС Олександра Щуцького, з початку року її працівники виявили 731 порушення митних правил на загальну суму більш як 19 мільйонів гривень.
На порушників складено протоколів на 77%, або 319 справ більше, ніж за відповідний минулорічний період. Сума накладених штрафів зросла з 2,8 до 7,4 мільйона гривень.
Як інформує прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, основними видами порушень залишаються недекларування товарів, порушення термінів доставки вантажів та транспортних засобів до митниці призначення, порядку проходження зони спрощеного контролю, переміщення товарів з приховуванням від митного контролю та поза пунктами пропуску.
У той же час протягом першого півріччя від судів до митниці надійшли рішення у 140 справах з урахуванням минулорічних, які винесли постанови на користь держави і застосували конфіскацію у 129 випадках на суму 2,7 мільйона гривень. Ще на 2,8 мільйона гривень на порушників накладено штрафів.