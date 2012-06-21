Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка, який працює в Сумах, відзначив 10-річчя від дня створення. Загалом же історія цього військового закладу бере початок з 15 серпня 1900 року, коли родина меценатів Харитоненків виділила крупну грошову суму на його заснування.
Звідтоді він змінював назву, однак завжди залишався вірним високому покликанню готувати кваліфіковані військові кадри.
Ось і за останні 10 років із стін кадетського корпусу вийшли 1099 випускників, з яких понад 700 стали курсантами вищих навчальних закладів військових та інших силових структур, а 177 колишніх ліцеїстів – учасники АТО.
Як розповів начальник ліцею-інтернату Юрій Свідлов, зараз у закладі створена добротна матеріально-технічна база, працюють кваліфіковані викладачі і спеціалісти, діють спеціалізовані навчальні кабінети, музей, бібліотека, клуб на 600 місць, актова зала, народознавча світлиця, домова церква Івана Богослова, облаштовуються підвальні приміщення для занять спортивних секцій.
З нагоди першого ювілею в ліцеї-інтернаті відбулися урочистості, під час яких уперше прозвучав гімн кадетського корпусу, написаний місцевими оркестрантами.
Відзнаки Сумської ОДА, обласної та міської рад отримали офіцери, викладачі, кращі кадети. Серед нагороджених – депутат обласної ради Микола Березін, який отримав «Почесну відзнаку» Кадетського корпусу імені І. Г. Харитоненка за постійну допомогу закладу і активну участь у його житті.