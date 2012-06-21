Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Військовослужбовці Сумського прикордонного загону збагатили свої знання і практичні навички з питань тактичної медицини.
Це стало можливим завдяки спільним навчанням з представниками американської митно-прикордонної служби, що відбулися в рамках одного зі спільних проектів міжнародної технічної допомоги.
Як повідомила прес-служба Сумського прикордонного загону, акцент був зроблений на першочергових заходах домедичної допомоги, що сприяють врятуванню життя поранених військовослужбовців.
Участь у навчанні взяли представники підрозділів загону, які у свою чергу передаватимуть одержаний досвід і знання з означеного питання іншим колегам.