Приємна новина надійшла від журі ХIХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Три учениці освітніх закладів області здобули призові місця на підсумковому етапі престижного творчого змагання. Перше місце посіла учениця державного Роменського вищого професійного училища Анастасія Коновал (викладач Світлана Яцменко), друге — Тетяна Стоян, яка навчається у 5 класі Сумської ЗОШ №12 (учителька Любов Костенко), третє — восьмикласниця Сумської ЗОШ №21 Катерина Сергієнко (Наталія Охріменко).
До слова, юні представники Сумщини щороку демонструють чудові результати в цьому конкурсі, виборюючи призові місця у різних вікових групах