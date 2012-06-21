Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж кількох останніх років колектив Сумського національного аграрного університету шефствує над військовослужбовцями 27-ї Сумської артилерійської реактивної бригади. Навчальний заклад надає захисникам Вітчизни різні види допомоги, проводить зустрічі зі студентами та викладачами тощо.
Ось і днями до вишу завітали представники бригади з нагоди виходу у світ Книги пам’яті, яку допомогли видрукувати їхні шефи. Це своєрідний мартиролог про героїв краю, полеглих у боях за незалежність України.
Після того, як військовослужбовцям передали наклад видання, для них організували екскурсію до університетського музею, де облаштована окрема експозиція про військову доблесть земляків. Зокрема, про їх участь у бойових діях на Сході України.
Характерно, що експонати для музею збирали студенти, викладачі та співробітники СНАУ. Особливо вагомий вклад у спільну справу зробив кандидат історичних наук Микола Михайличенко, який викладає державно-правові дисципліни і українознавство.
У свою чергу представники артилерійської бригади передали для музею сувеніри, які доповнять музейну експозицію.