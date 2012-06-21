Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Нещодавно Міністерство освіти і науки України обнародувало підсумки атестування вишів країни стосовно їхньої наукової та науково-технічної діяльності.

Сумський державний університет підтвердив власне високе реноме, ввійшовши до найвищої групи кваліфікації А за чотирма, а групи В – за одним напрямами діяльності. Це, зокрема, «Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Технічні науки», «Математичні науки та природничі науки», «Біологія та охорона здоров’я». Власне, саме за цими напрямами СумДУ і проходив атестацію.

Як повідомила пресслужба вишу, всього в атестації брали участь 135 університетів України.

До уваги бралися низка основних показників, серед яких фінансування наукових розробок і досліджень, підготовка кадрів, висвітлення діяльності і результатів, прикладне значення і цінність, інтегрованість у науково-освітній простір світу тощо.

Наступна подібна атестація має відбутися через 5 років.

