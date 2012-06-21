Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішно виступили на Міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у польському Кракові майстри сцени Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна.
Тамтешнім шанувальникам театрального мистецтва вони запропонували спектакль «Відключені» режисера Антона Меженіна за мотивами твору Моріса Панича «Спостерігач».
Як повідомив директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, окрім рясних оплесків, робота щепкінців одержала два дипломи – «Кращий спектакль серед професіоналів» та за «Кращу чоловічу роль» нагороди удостоєний актор Владислав Писарєв.
У фестивалі брали участь театральні колективи з Польщі, України, Німеччини, Фінляндії, Вірменії та інших країн.