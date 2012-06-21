У Сумах відбувся перший фестиваль супергероїв, який зібрав багатьох дітей та їхніх батьків у різних локаціях міста. Для них організатори запропонували майстер-класи, ігрові зони, квести, розваги, що пропагували здоровий спосіб життя, впевнювали юних сумчан у їхній силі, винятковості, здібностях.
За словами керівника апарату Сумської ОДА Дмитра Живицького, сьогоднішні супергерої — це не тільки фантастичні персонажі, а й суперлікарі, вчителі, економісти. Треба тільки вірити в це і ставити високу мету. Бо такий герой живе в кожному юному сумчанинові.
По закінченні фестивалю вирішено провести на початку нового навчального року конкурс учнівських робіт, головним героєм якого стане сучасний «Суми-мен».