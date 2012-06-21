Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією РФ рішення про залучення населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України до запланованих на вересень цього року виборів до державної думи федеральних зборів РФ шляхом участі в електронному голосуванні.

«Такі дії російської сторони поряд із незаконною організацією виборів у держдуму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь — грубе порушення норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України. Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність підсумків виборів», — ідеться у документі.

Вітчизняне зовнішньополітичне відомство закликало міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати підсумків цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на загарбника.